Мишустин посетил Пермскую художественную галерею

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел Пермскую государственную художественную галерею во время рабочей поездки в регион. Он провел беседу с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием.

Председатель российского правительства ознакомился с экспозицией русского искусства, заслушал презентацию о ходе строительства нового здания галереи. Во время осмотра премьера сопровождали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Минэкономразвития России Максим Решетников и глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Галерея была открыта 7 ноября 1922 года, с 1932 года она располагается в здании Спасо-Преображенского кафедрального собора, которое является объектом культурного наследия народов РФ федерального значения. В декабре 2011 года здание собора было передано в собственность Пермской епархии, с этого времени галерея находится в нем на основе договора безвозмездного использования.

Здесь хранится около 54 тысяч музейных экспонатов, которые охватывают пять столетий - с XV в. до начала XX в., однако в постоянной экспозиции представлено лишь 1,5% коллекции.

Стесненные условия и сложная планировка внутренних помещений привели к тому, что на 1 кв. м приходится более 60 единиц хранения, эти условия давно не соответствуют современным требованиям. Архитектура собора накладывает ограничения как по организации выставочных проектов, так и по условиям хранения.

Одним из главных украшений Спасо-Преображенского кафедрального собора, где сейчас находится галерея, является деревянный резной иконостас. Он был создан для Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного родом Строгановых в Пыскоре в XVI веке. После именного указа императрицы Екатерины II в 1781 году было утверждено Пермское наместничество, и Пыскорский монастырь было решено перевести на пермскую землю.

Как и все постройки монастыря, барочный иконостас был разобран и по Каме на баржах переправлен в Пермь для размещения во вновь строящемся кафедральном Спасо-Преображенском соборе.

Уникальный резной иконостас высотой 22 метра состоит из пяти ярусов. Изначально в нем была 21 алтарная икона, сегодня сохранилось 19. Основные компоненты резьбы иконостаса хорошо сохранились, в том числе благодаря усилиям одного из директоров галереи - Николая Серебренникова, спасшего его от демонтажа при реконструкции интерьеров собора.

В марте 2021 года правительством Пермского края был заключен госконтракт на строительство нового здания галереи со сроком реализации в 2023 году. Как ранее отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, переезд Пермской художественной галереи позволит в скором времени возобновить богослужения в Спасо-Преображенском соборе.