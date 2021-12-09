Более 50 экскурсий проведут для студентов по предприятиям Москвы с 11 по 18 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Студенческая неделя "Моспром Studweek" пройдет в Москве с 11 по 18 декабря, для учащихся профильных технических вузов проведут более 50 экскурсий по предприятиям, к четырем из которых присоединятся звездные гости. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Студенческая неделя "Моспром Studweek" - хорошая возможность для студентов не только определиться с будущей специальностью и местом трудоустройства, но и шанс получить предложение о работе или прохождении практики. В рамках этой недели свыше 20 столичных заводов проведут более 50 экскурсий, среди них - производители микроэлектроники, оптики, ювелирных, кондитерских и колбасных изделий и многие другие. Также состоится хакатон по решению реальных кейсов от предприятий. Победителей соревнований ждут ценные подарки и предложения о стажировке", - сказал руководитель департамента Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.

Также 18 декабря пройдет День карьеры для учащихся технических вузов города. Для них эксперты проведут коуч-сессии, поделятся секретами самопрезентации и правилами ведения переговоров с работодателями. В этот же день на быстрых собеседованиях с представителями промышленных предприятий Москвы у студентов появится возможность получить предложение о трудоустройстве или стажировке. Для этого надо зарегистрироваться на сайте и заполнить анкету-резюме. Там же можно узнать, какие вакансии предлагают предприятия города.

В рамках хакатона команды под руководством экспертов будут соревноваться в решении практических задач. Например, предстоит создать мобильное приложение для бесконтактного управления лифтом или разработать предложение по автоматизации бизнес-процесса хранения и отгрузок воздуховодов. Площадками для проведения состязаний станут особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис Москва" и Российский университет дружбы народов.

"Среди звездных гостей недели "Моспром Studweek" - Сергей Малоземов, автор программы "Чудо техники", он проведет экскурсию по высокотехнологичным предприятиям столичной ОЭЗ. Сергей Кузнецов, историк архитектуры и искусства, вместе с гостями побывает на предприятии "Микрон" и в Московском институте электронной техники, там он расскажет о взаимосвязи архитектуры и промышленной истории города. Историк-урбанист Сергей Никитин-Римский покажет участникам мероприятия цеха и монументальные дворы московского Электрозавода", - перечислили в пресс-службе.

Там добавили, что промышленный дизайнер Владимир Пирожков представит студентам универсальную высокотехнологичную цифровую лабораторию центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" предприятия Национального исследовательского технологического университета "МИСиС".