Собянин открыл новую постоянную экспозицию о битве за Москву в Музее Победы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую постоянную экспозицию "Битва за Москву. Первая Победа!" в Музее Победы.

"Мы привлекли большое количество специалистов - федеральный Музей Победы, городской, сценаристов, волонтеров и собрали уникальную выставку <...>. Вообще не все понимают значение этой битвы, считают, что что-то локальное было. Даже цифры впечатляют: 75% всех танков Вермахта были здесь сосредоточены, половина всей авиации была здесь. То есть это глобальная битва, которая была определяющей в этой войне", - сказал Собянин.

Мэр уточнил, что с годами значение битвы понимается все больше и больше, она не уходит куда-то в тень, "наоборот, очевидно для всех становится, что это одна из ключевых битв в истории войны, в истории человечества". Он поздравил всех ветеранов с годовщиной великой битвы. В церемонии открытия приняли участие ветеран войны, участник обороны Москвы Василий Кузьмич Коровкин и учащиеся кадетских классов столичных школ.

"Битва за Москву - это величайшее сражение истории и человечества. Такого сражения за всю историю не было <...> И совершенно правильно, когда Москва уделяет столько внимания [памяти об этой битве]", - сказал ветеран. Коровкин рассказал мэру, что воевал на Бородинском поле 19-летним мальчишкой, и тогда они дали слово, что победят немцев.

Об экспозиции

Как сообщается в материалах мэрии, экспозиция "Битва за Москву. Первая Победа!" создана по инициативе московских ветеранов войны, поддержанной мэром Москвы. Для реализации проекта был сформирован творческий коллектив - более 700 человек, в который вошли специалисты Музея Победы, Государственного музея обороны Москвы, а также военные историки, архитекторы, дизайнеры, декораторы, реквизиторы. В течение двух месяцев на киностудии "Военфильм" шла съемка 4 фильмов-реконструкций, в работе над которыми приняли участие более 500 человек, в том числе 10 каскадеров и 169 реконструкторов.

Новая экспозиция занимает площадь более 1 200 кв. м в выставочной галерее главного здания Музея Победы и состоит из девяти тематических разделов. В пространствах декораций, созданных с удивительной исторической достоверностью, с помощью современных интерактивных технологий рассказывается о жизни предвоенной Москвы и героической обороне города, о подвиге защитников столицы.

В мультимедийных витринах демонстрируются личные вещи советских полководцев - участников обороны столицы. Это шинель генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, командовавшего войсками 33-й армии, освободившего Наро-Фоминск, Боровск, Верею. Это письмо, которое написала на фронт своему отцу - командиру 32-й стрелковой дивизии Виктору Ивановичу Полосухину - его дочь Аврора. Дивизия Полосухина стояла насмерть недалеко от Бородинского поля - там, где почти 130 лет назад русские войска сражались с армией Наполеона. Письмо пробито пулей, которой полковник был убит 18 февраля 1942 года в боях под Можайском.

Здесь же вооружение ополченцев и бойцов Красной армии, предметы городского быта, оригиналы работ Кукрыниксов, выпуски информационных плакатов "Окна ТАСС" 1941-1942 гг. и другие свидетельства эпохи.

В числе раритетов военного времени - чернильный прибор академика, адмирала-инженера Акселя Ивановича Берга. Его уникальные разработки перед войной послужили основой для оснащения кораблей Военно-морского флота локаторами и приборами связи. В 1943 г. он фактически руководил Советом по радиолокации при Государственном комитете обороне.

На экранах можно посмотреть фильмы-реконструкции о боях под Москвой.