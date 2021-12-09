Депутаты Липецкого облсовета поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Депутаты Липецкого областного совета поддержали проект федерального закона о введении в России QR-кодов о вакцинации против коронавируса, сообщил в ходе сессии в четверг председатель регионального парламента Дмитрий Аверов.

"Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации принять в первом чтении проект федерального закона <...> в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

За поддержку законопроекта проголосовали 25 депутатов, против - 16, воздержавшихся нет.

Как сообщалось, проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Решение об использовании QR-кодов и перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти. По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.