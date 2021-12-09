Рекордное число журналистов оказалось под стражей в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Рекордное число журналистов по всему миру - 293 - оказалось под стражей в 2021 году. Как следует из опубликованного в четверг доклада международного Комитета защиты журналистов (КЗЖ), это стало наибольшим показателем за время наблюдений.

"Комитет установил, что в 2021 году число сотрудников СМИ, оказавшихся за решеткой из-за выполнения своих профессиональных обязанностей, достигло рекордных 293 человек. По меньшей мере 24 журналиста погибли из-за своей профессиональной деятельности в этом году, еще 18 умерли при обстоятельствах, недостаточно ясных для установления точной причины", - говорится в сообщении комитета, базирующегося в США. Правозащитники указывают, что в 2020 году число арестованных составляло 280 человек.

По подсчетам международной организации, больше всего арестованных сотрудников СМИ оказалось в Китае - 50. На второе место вышла Мьянма (26) из-за событий, последовавших после прихода к власти военных. За ней, согласно докладу, следуют Египет (25), Вьетнам (23) и Белоруссия (19). В первой десятке указаны также Турция (18), Эритрея (16), Саудовская Аравия (14), Иран (11). В России, как утверждается в докладе, под стражей находятся 14 журналистов. В странах Западной Европы и США, по мнению комитета, подобных случаев не происходило.

Турция ранее занимала первые места в аналогичных списках. В прошлом году турецкие власти освободили 20 человек, однако составители доклада не склонны видеть в этом признаки улучшения ситуации со свободой слова. Говоря о Саудовской Аравии, комитет указывает, что убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году "заставило замолчать журналистское сообщество эффективнее, чем новые волны арестов".

"Причины того, что шестой год подряд число арестованных по всему миру журналистов превышает 250, разнятся от страны к стране. Но везде прослеживается четкая тенденция - усиливающееся неприятие независимой журналистики", - сказано в докладе.

Как отмечает организация, в 2021 году 19 человек по всему миру были убиты за свою профессиональную деятельность, трое погибли во время работы в "горячих точках", еще двое - во время освещения уличных протестов.