В Якутии завершили подключение к интернету социальных объектов

ЯКУТСК, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Якутии подвели итоги трехлетней работы по подключению к интернету социальных объектов по национальному проекту "Цифровая экономика РФ". Всего подключено свыше 1,3 тыс. объектов, сообщила пресс-служба регионального министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий.

"Подведены итоги реализации трехлетнего проекта по подключению социально значимых объектов Республики Саха (Якутия) к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". <…> За три года подключено 1 385 объектов", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в министерстве, к интернету подключили все запланированные социальные объекты - свыше 430 образовательных организаций, 190 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, более 290 органов местного самоуправления, более 165 пожарных частей и постов, более 250 учреждений культуры и более 40 объектов Росгвардии. Всего построено около 3 тыс. км волоконно-оптических линий связи (ВЛС), к ним подключено 93 населенных пункта.

"Благодаря проекту полностью оцифрованы Горный, Чурапчинский и Хангаласский районы, практически полностью подключены к ВОЛС Таттинский и Сунтарский районы", - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолия Семенова.