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Путин попросит Верховный суд проанализировать нормы превышения самообороны

Президент отметил, что необходимо профессионально подходить к этому вопросу

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросит Верховный суд провести анализ норм о превышении пределов самообороны. Об этом в четверг он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике. Конституционный суд высказывался по этому поводу и указывал, что соответствующие нормы УК РФ не содержат какой-либо правовой неопределенности. Но тем не менее проанализировать существующую практику и защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизни и здоровье других граждан, безусловно, нужно. Я попрошу Верховный суд такой анализ сделать. И если есть необходимость, то представить свои предложения по совершенствованию этого направления деятельности, этих статей, норм регулирования", - сказал президент.

Путин отметил, что необходимо к этому вопросу подходить профессионально. "Смысл всех этих норм заключается в том, чтобы средства защиты соответствовали средствам нападения, не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками", - добавил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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