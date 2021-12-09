Путин заявил, что процедуры с ковид-сертификатами не должны создавать проблем

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что все процедуры, касающиеся сертификатов о вакцинации от коронавируса, должны быть прозрачными и не создавать проблем. При этом глава государства обратил внимание на то, что практически все страны используют ковид-сертификаты.

"Здесь, конечно, мы должны действовать очень аккуратно, взвешенно, понимать, что происходит, вся процедура должна быть предельно понятной и прозрачной, не создавать дополнительных проблем для людей", - сказал глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Что касается сертификатов и вакцинации [от ковида], они являются всего лишь средством подтверждения прививки", - указал Путин. Он подчеркнул, что "по этому пути идут практически все страны, все страны без исключения, которые имеют возможность прививать своих граждан".

При этом президент обратил внимание на различные точки зрения о необходимости QR-кодов и сертификатов о вакцинации. "Есть люди, которые против прививок, они не согласны с любыми ограничениями, а есть те, которые за прививки, делают эти прививки и требуют, в том числе от представителей власти на местах, в регионах, чтобы их оградили от тех, кто не привит", - констатировал глава государства. По его словам, "и в обществе есть определенные вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения".

"Но в любом случае нужно быть очень аккуратными при этих решениях", - заявил Путин. "Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить", - заверил он.