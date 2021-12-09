Мишустин: в Пермском крае необходимо поддерживать высокий уровень вакцинации

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал власти Пермского края поддерживать необходимый запас лекарств и кислорода для оказания помощи больным ковидом, а также поддерживать высокие темпы вакцинации и тестирования.

"На днях выделено дополнительное федеральное финансирование на обеспечение устойчивости региональных систем здравоохранения. Свыше 1,84 млрд рублей выделено для Пермского края", - сказал Мишустин на встрече с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

Он подчеркнул, что средства выделены в первую очередь для помощи пациентам с коронавирусом в рамках ОМС.

"Все нужно сделать для того, чтобы запасы были лекарств, кислорода, а также средств индивидуальной защиты в крае. Продолжайте тестирование, ну и, конечно же, поддерживайте высокий темп вакцинации", - сказал премьер.

В свою очередь Махонин рассказал, что в 2020 году край получил 1,5 млрд рублей на развитие промышленности, деньги пошли на предприятия, которые производят средства индивидуальной защиты. "В прошлом и в этом году мы развернули несколько производств по жидкому кислороду, это позволило обеспечить не только наши больницы, но и соседние регионы этим жизненно необходимым продуктом", - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в крае фиксируется снижение заболеваемости, за счет чего порядка 3 тыс. больничных коек было переведено обратно на оказание плановой медицинской помощи. "То есть с 6 800 коек 3 005 развернули под оказание плановой медицинской помощи", - сказал Махонин.