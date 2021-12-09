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Путин: в проекте о борьбе с бытовым насилием надо учесть риск вмешательства в дела семьи

Президент отметил, что закон поддержан экспертным управлением администрации
© Михаил Метцель/POOL/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Озабоченность граждан, считающих, что законопроект о бытовом насилии может открыть возможности для вмешательства в жизнь семьи, необходимо учесть при разработке этого документа. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Что касается закона, о котором вы сказали, то действительно, я знаю, что он проработан, основные противоречия, вроде бы, сняты. Он поддержан, кстати говоря, и экспертным управлением администрации. Но надо, все-таки, добиться того, чтобы все те, кто высказывают озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты", - сказал президент.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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