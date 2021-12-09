Общественная палата с начала года выявила 90 тыс. материалов с ложной информацией

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ с начала 2021 года выявили около 90 тыс. материалов с ложной информацией, лидируют по количеству фейков темы вакцинации и выборов. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в интернете Александр Малькевич.

"По состоянию на 9 декабря киберволонтеры Общественной палаты РФ выявили около 90 тыс. фейков. Напомню, что на 25 октября число выявленных фейков приблизилось к 70 тыс. И это значение постоянно увеличивается", - сказал Малькевич.

Он отметил, что все фейки разделены на 12 категорий: коронавирус - 13 тыс. (включая локдаун, ограничительные меры в регионах), вакцинация - 28,1 тыс. (включая "насильственную" вакцинацию и состав вакцины), теории заговоров - 4,1 тыс. (вышки 5G, "убивающие" технологии), традиционные темы - 3,5 тыс. (взрывы, пожары), выборы - 19,8 тыс., политические фейки - 3,6 тыс. (иноагенты и прочее), военные фейки - 9,6 тыс. (включая Сирию и Афганистан), финансовые фейки - 7 тыс. (включая продажу справок об отсутствии коронавируса и сертификатов о вакцинации), фейки о стрельбе в школах и на улицах - 1 тыс., фейки о переписи населения - до 500, внешние (иностранные) фейки - 400, а также исторические фейки - 150.

Малькевич поблагодарил члена ОП, директора Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину за помощь в обнаружении ложных сообщений. "И, к сожалению, должен подтвердить ее слова о том, что только 3-4% фейков удаляется с иностранных площадок после жалоб", - уточнил Малькевич.

Он напомнил, что с февраля вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, в соответствии с которым площадки обязаны мониторить фейки и принимать меры по пресечению их распространения. "Но, видимо, серьезные шаги со стороны бигтеха мы увидим только в 2022 году: с 1 января начнет действовать закон о так называемом приземлении, по которому иностранные цифровые компании будут обязаны открыть свои представительства на территории РФ и тогда уже жить по нашим законам", - заключил он.