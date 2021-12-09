В Самаре не планируют проводить массовые новогодние мероприятия из-за ситуации с ковидом

"В этом году, как и в предыдущем, в связи с эпидемиологической ситуацией в Самаре проводить массовые новогодние мероприятия не планируется. Встреча Нового года и предстоящие январские праздники в первую очередь должны быть безопасными. В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники вместе со своими родными и близкими", - говорится в сообщении администрации Самары.

Основными центрами притяжения станут общественные площадки и парки, где зальют катки и установят новогодние ели, цитирует пресс-служба мэра города Елена Лапушкину. На площади Куйбышева в центре Самары, помимо традиционного елочного комплекса, возведут "Сказочный лес". Он будет расположен вдоль улицы Чапаевской. Здесь создано восемь локаций, в числе которых "Избушка Бабы-Яги" и "Дом Деда Мороза", "Щелкунчик", "По щучьему веленью", "Снежная королева", "Городок", "Сказки Пушкина", "Умка". Они будут доступны для свободного посещения с соблюдением социальной дистанции.

Также в период новогодних каникул на площади будет работать физкультурно-развлекательная зона "Зимние забавы", включающая различные активности: площадку для игры в городки "Городок", площадку для спортивного ориентирования "Лабиринт", снежковый тир, фотозону и другие локации. На площади Куйбышева также будет работать деревянная горка, залиты два катка, у которых организуют пункты проката коньков, точки питания и продажи сувениров.

Во всех районах Самары будут установлены 40 новогодних комплексов. В период новогодних каникул на территориях внутригородских районов тренеры по месту жительства организуют физкультурно-спортивные мероприятия в рамках Всероссийской физкультурной акции "Декада спорта".

Всего в Самаре будет залито 120 катков во всех районах, включая дворы. Лыжные трассы будут работать в парках, скверах и на набережной.

За прошлую неделю в Самаре было выявлено 2 297 случаев заражения коронавирусом. Несмотря на снижение количества случаев коронавируса на 16%, эпидемиологическая ситуация остается напряженной, отмечали в региональном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число заболевших наблюдается в возрастной группе 30-49 лет - 782 случая.