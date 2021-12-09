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Пандемия COVID-19

Захарова: Россия рассмотрит обращение от Словакии по "Спутнику Лайт", если оно поступит

Официально Словакия не обращалась по этому вопросу, сообщила дипломат

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть обращение от Словакии по закупке вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", если такое поступит. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Официально Словакия не обращалась по этому вопросу. Если такое обращение поступит, российская сторона будет готова его рассмотреть", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

6 мая однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" прошла официальную регистрацию в России, она показана к применению у лиц в возрасте от 18 до 60 лет. К августу "Спутник Лайт" был введен в гражданский оборот на территории всей страны. Его эффективность, по данным Центра им. Гамалеи, составляет 79,4%. Основное предназначение "Спутника Лайт" на данный момент - вакцинация находящихся в России трудовых мигрантов, переболевших граждан, а также ревакцинация ранее привитых.

Теги
СловакияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19
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