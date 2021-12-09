ВШЭ начнет подготовку цифровых юристов для работы в сфере искусственного интеллекта

СИРИУС /Федеральная территория/, 9 декабря. /ТАСС/. Факультет права НИУ "Высшая школа экономики" в 2022 году начнет подготовку бакалавров по специальности "Цифровой юрист" для последующей работы в проектах, связанных с новыми технологиями, в том числе искусственным интеллектом. Об этом сообщил в четверг в ходе Конгресса молодых ученых декан факультета, профессор, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

"Мы на факультете Высшей школы экономики со следующего года открываем новую образовательную программу, новый бакалавриат - "Цифровой юрист". Мы не будем готовить, конечно, одновременно программистов и юристов, но это вопрос умения юристов находить общий язык с айтишниками, программистами… Право всегда довольно консервативно. И в помощь юристам с их консервативным взглядом на вещи необходимо погружать их прямо с бакалавриата в новые технологии, чтобы они могли участвовать в проектах по подготовке различных решений для бизнеса", - сказал Виноградов.

В ходе дискуссии, посвященной вопросам этики и регулирования искусственного интеллекта, Виноградов отметил, что в настоящее время преждевременно рассматривать искусственный интеллект как субъект права, однако в перспективе ситуация может измениться.

"Сейчас мы имеет дело со слабым искусственным интеллектом, который себя не осознает, не имеет свободы воли. Но в перспективе мы можем встать перед лицом другого явления - сильного искусственного интеллекта. И тогда и юристам, и всем остальным придется еще раз ответить на этот вопрос - является он субъектом права или нет", - сказал ученый.

В октябре на прошедшем в ТАСС первом международном форуме "Этика искусственного интеллекта: начало доверия" крупнейшие компании подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы. Документ устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Эта встреча стала одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и знаменует его завершение. На мероприятии планируется подвести промежуточный итог тому, что уже сделано для научно-технологического развития страны, а также определить приоритетные направления и цели на будущее.

Конгресс продлится с 8 по 10 декабря, объединит более трех тысяч человек из разных регионов России - молодых ученых, представителей ведущих научных школ, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, ярких лидеров отечественной науки, а также победителей конкурсов грантов, студентов и школьников.