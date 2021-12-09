Минюст в ближайшее время обнародует законопроект о создании службы пробации в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции России в ближайшее время представит законопроект о создании службы пробации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста.

"На сегодняшний день проект закона о пробации проходит межведомственные согласования и в ближайшее время будет размещен для общественного обсуждения", - подчеркнули в Минюсте. На прошедшей в четверг встрече президента с членами Совета по правам человека прозвучала просьба к главе государства поддержать этот законопроект.

Как пояснили в Минюсте, проект закона "О системе пробации в Российской Федерации" направлен на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Он будет предусматривать индивидуальные программы для восстановления и формирования социально полезных связей осужденных, содействие в трудоустройстве после освобождения, получении образования, пособия по безработице, медицинской помощи, пенсионного обеспечения, социальных услуг, консультирование по социально-правовым вопросам, психологическую помощь.

"Граждане, отбывающие наказание, зачастую теряют социальные связи, лишаются семьи, дома, работы. Люди освобождаются из мест лишения свободы, имея судимость, но не имея профессии, часто без средств к существованию, без жилья. Они остаются один на один с серьезнейшими проблемами, что, безусловно, отражается на росте рецидивной преступности", - пояснили необходимость закона в Минюсте.

Эффективность пробации будет оцениваться по ключевому показателю - снижению рецидива преступности (когда бывший осужденный вновь возвращается в места лишения свободы). Законопроект определит перечень органов исполнительной власти и организаций, вовлеченных в систему пробации. В качестве первого шага к созданию системы на уголовно-исполнительные инспекции ФСИН России в 2021 году возложены полномочия по контролю за лицами, освобожденными условно-досрочно от отбывания наказания.