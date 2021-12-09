Центр медицины АЗРФ в Архангельской области планируют запустить в 2023 году

ТАСС, 9 декабря. Федеральный центр арктической медицины планируют запустить в Архангельской области в 2023 году. Об этом сообщил в четверг глава региона Александр Цыбульский на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию и перспективам сотрудничества между Российской академией наук (РАН) и Архангельской областью.

Ранее министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев подписали соглашение о сотрудничестве по созданию в Архангельске Федерального центра арктической медицины.

"Думаю, что 2022 год у нас должен пройти под эгидой создания организационной структуры этого центра и более детального с научно-образовательной точки зрения определения направления его деятельности и выстраивания неких таких драйверов работы, подготовки запуска этого центра. Поэтому очень хотелось, чтобы к 2023-му мы уже полноценно этот центр запустили", - сказал Цыбульский.

Глава региона отметил, что определить источники финансирования создания центра необходимо в следующем году.

Ранее с предложением создать медицинский центр Арктики выступал Цыбульский, который считает, что его целесообразно создать в виде консорциума с управляющей компанией в виде автономной некоммерческой организации. Базовой организацией центра может стать Северный государственный медицинский университет, входящий в пятерку лучших российских медицинских вузов. К созданию центра могут подключиться специалисты расположенной в Архангельске лаборатории Института физиологии природных адаптаций Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН.