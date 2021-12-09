Опрос: большинство украинцев считает, что страна движется в неправильном направлении

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство граждан Украины считает, что страна движется в неправильном направлении. Об этом свидетельствует опрос социологической группы "Рейтинг", опубликованный в четверг.

"70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении, 22% - в правильном, 8% - не определились", - отмечается в исследовании.

Оценивая риски для страны, украинцы отметили рост тарифов на газ и тепло (72%) и обострение экономического кризиса (67%). Почти половина опрошенных ожидают обострения заболеваемости коронавирусом, но при этом каждый пятый считает это маловероятным. Обострение войны в Донбассе считают вероятным 46%, а 23% - маловероятным, массовые протесты и беспорядки допускают 44% против 30% опрошенных, наименее вероятным было оценено втягивание Украины в миграционный кризис на польско-белорусской границе (35%) и массовое отключение электроэнергии для населения (32%).

Как отмечает группа "Рейтинг", основными причинами, по которым может произойти экономический кризис на Украине, респонденты называют некомпетентность власти (31%) и коррупцию во власти (22%). Войну в Донбассе как причину кризиса назвали 16%, коронавирус - 13%, только 8% - мировое влияние и 5% - энергетический кризис.

По мнению населения, наибольшую ответственность за справедливые тарифы несут президент и кабинет министров - 27% и 24% соответственно. При этом в динамике оценок ответственность правительства уменьшается, а президента - растет. Еще 15% возлагают ответственность на Верховную раду, 12% - на компании-поставщики, 10% - на местные власти.

Опрос проводился 1-7 декабря во всех подконтрольных Киеву районах страны. Было опрошено 2 тыс. респондентов.