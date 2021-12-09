Китайские власти обязали интернет-магазины удалить 106 приложений

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 9 декабря. /ТАСС/. Китайские власти обязали онлайн-ресурсы удалить 106 приложений для смартфонов из-за нарушения правил обработки личных данных. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Сообщается, что инспекция, проведенная в ноябре Министерством промышленности и информатизации КНР, выявила нарушения правил сбора и обработки личных данных пользователей 106 приложениями.

Под запрет попали приложение-караоке Changba, приложение службы утилизации электроники Aihuishou и социальная сеть Douban.

В июле китайские власти распорядились удалить из магазинов приложений 25 программ популярного в стране онлайн-сервиса по заказу такси Didi Chuxing в связи с незаконным сбором конфиденциальной информации пользователей.

В июне председатель КНР Си Цзиньпин распорядился принять новый закон о защите персональных данных. Он вступил в силу 1 сентября. Главная задача документа - обеспечить эффективное использование важной информации и ее конфиденциальность, пресечь случаи нарушения правовых норм в данной сфере, гарантировать незыблемость государственного суверенитета и национальной безопасности.