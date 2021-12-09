Гранты от Росмолодежи вручили участникам форума КМНС на сумму почти 2,6 млн рублей

САЛЕХАРД, 9 декабря. /ТАСС/. Восемь проектов представителей молодежи коренных малочисленных народов получили гранты на реализацию от Росмолодежи на форуме "Российский Север". Больше всего грантов, на общую сумму почти в миллион рублей, получил Ямало-Ненецкий автономный округ, передает корреспондент ТАСС с церемонии закрытия форума.

"Уровень проектов повысился и самое главное, такое очень редко бывает на конкурсах Росмолодежи, из 22 проектов восемь получили поддержку - каждый третий выиграл. И, что радует, большинство проектов все-таки были простыми и понятными "для чего". Понятно, [организовать] фестиваль международный, а [другое дело] для одного маленького поселения, решает задачу возрождения утерянного народного промысла, и это дает не только возрождение, дает новое качество жизни жителей этой деревни, потому что при новых технологиях это можно продвигать", - сообщил на церемонии закрытия ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Андрей Худолеев.

Гранты вручили восьми участникам форума из Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев, Мурманской области. Общая сумма грантов составила почти 2,6 млн рублей. Больше всего грантов получили представители Ямала - три. В числе победителей с Ямала проект создания студии звукозаписи для работы с этническими самобытными песнями, проект мастер-классов по бисероплетению на ненецком языке и патриотический проект - проведение соревнований по северному многоборью в образовательной организации села Ратта, где проживает около 200 человек.

Седьмой форум "Российский Север" в Салехарде проходил впервые. В форуме принимали участие 100 человек, самая большая делегация, почти четверть - это ямальцы. Работа форума была организована по трем основным трекам: сохранение, развитие и популяризация языкового и культурного наследия КМНС; молодежное предпринимательство; арктическое гостеприимство и развитие этнотуризма в местах проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Впервые форум молодежи коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации "Российский Север" состоялся в 2015 году в Московской области.