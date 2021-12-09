Руководителя объединенной редакции РБК оштрафовали на 8 тыс. рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы оштрафовал на 8 тыс. рублей руководителя объединенной редакции РБК Петра Канаева по статье о распространении в СМИ информации о некоммерческой организации, включенной в реестр иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Канаева П. Г. виновным по двум административным протоколам по части 2.1 статьи 13.15 КоАП РФ и назначил штрафы в размере 4 тыс. рублей по каждому", - сказала представитель суда.

Ранее Канаев сообщил в своем Facebook, что его вызывают в суд из-за цитирования иноагентов и упоминания экстремистов-террористов. "Сразу пять дел. Одно из них за то, что в новости про запрещенную в России террористическую организацию "Талибан" забыли при публикации вставить слова про то, что она запрещенная и террористическая", - писал Канаев. Он отметил, что в новости сразу дописали слова.