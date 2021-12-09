Путин рассчитывает, что суд по "Мемориалу" будет объективным

НОВО-ОГАРЕВО, 9 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что рассмотрение судом вопроса о ликвидации организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом) будет проходить объективно.

На встрече в четверг с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) глава государства сообщил, что обратил внимание на публикации о ситуации с "Мемориалом" и получил дополнительные справки по данному вопросу.

"По поводу судебного процесса - кстати говоря, он не завершен, поэтому надо посмотреть, как будет идти это разбирательство, надеюсь, что оно будет объективным", - сказал Путин.

По словам президента, организация должна в полной мере отвечать своему призванию и не причислять к жертвам советских репрессий преступников, которые служили нацистам.

Как отметил Путин, израильские специалисты "обнаружили в списке тех, кто причисляется "Мемориалом" к жертвам советских политических репрессий", ряд лиц, служивших нацистам и участвовавших в массовых убийствах евреев.

"Поэтому надо, конечно, и самому "Мемориалу" отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности, и не допускать ничего подобного <…>", - констатировал Путин.