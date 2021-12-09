Президент Чили подписал закон о легализации однополых браков

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в четверг подписал закон, разрешающий однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. Церемония транслировалась на странице главы государства в Twitter.

"Сегодня пришло время гарантировать свободу любить и создавать семьи", - заявил Пиньера. По его словам, закон также гарантирует, что "все дети с мамой и папой, двумя папами или двумя мамами будут иметь одинаковые права в таких важных вопросах, как уход, алименты и наследование". "У нас не должно быть семей первого и второго сорта. <...> Государство обязано защищать все виды семей, потому что все семьи нуждаются в защите и заслуживают ее вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - добавил он.

"Мы знаем, что в нашей стране есть другие мнения по этому вопросу. Без сомнения, мы признаем их правомерными и уважаем. На самом деле в прошлом и мои взгляды были другими, но, как важно действовать в соответствии со своими глубокими убеждениями, так же важно быть открытым к развитию и появлению новых точек зрения", - сказал Пиньера.

Во вторник в обеих палатах парламента Чили прошло заключительное голосование по законопроекту, который поддержали большинство депутатов и сенаторов. С 2015 года в Чили действует закон, разрешающий однополым парам заключать гражданский союз. Новая норма полностью уравняет их в правах с гетеросексуальными парами, в том числе в вопросах родительских прав и усыновления. До этого момента в Чили однополые пары не могли усыновлять детей.

Законопроект об однополых браках был внесен на рассмотрение парламента в 2017 году левым правительством Мишель Бачелет. Все это время инициатива находилась в Национальном конгрессе (парламенте) Чили практически без движения, однако в июне этого года правоцентрист Пиньера неожиданно заявил о необходимости срочно добиться одобрения законопроекта.