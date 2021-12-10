До 15 градусов мороза, гололедица и повышенное давление ожидают в Москве 10 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Морозная погода без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу. В ночь на субботу термометры в регионе покажут 19 градусов ниже нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет 15-13 градусов мороза, в ночь на субботу похолодает до 17 градусов мороза.

В Подмосковье температура опустится до 16 градусов мороза, в ночные часы - до 19 градусов.

Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер скоростью 3-8 м/с и гололедицу. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 12:00 мск субботы.

Атмосферное давление в регионе составит 761 мм ртутного столба.