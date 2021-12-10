ОП РФ усилит работу по популяризации темы вакцинации и профилактики ковида в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ в следующем году планирует усилить работу по популяризации вопросов вакцинации и профилактики коронавирусной инфекции, важно добиться полноценного доверия к государству среди граждан по этой теме. Об этом говорится в проекте доклада палаты о состоянии гражданского общества в РФ, который имеется в распоряжении ТАСС.

"Сегодня Общественная палата совместно с общественными палатами субъектов РФ реализует проекты по просвещению некоммерческих организаций, ведет широкую популяризационную работу по вопросам вакцинации и профилактики COVID-19, обобщая лучший опыт в этой сфере и тиражируя успешные практики в регионы. В 2022 году эта работа будет масштабироваться", - говорится в документе.

В палате отметили, что для успешной борьбы с коронавирусом необходимо вовлечение всего гражданского общества. "Крайне важно добиться того, чтобы население полностью доверяло государству, ведущему борьбу против пандемии, занимающемуся вакцинацией и лечением больных", - считают в ОП.

В документе отмечается, что еще одним важным вопросом является взаимное признание вакцин из разных стран мира и расширение возможностей равного доступа к вакцинам для всех государств. "Сегодня остро стоит вопрос об ускорении оценки качества и безопасности лекарственных препаратов уполномоченными международными организациями. Чем скорее это будет сделано, тем быстрее удастся восстановить глобальную деловую активность, в том числе и серьезно пострадавшую туристическую индустрию", - подчеркнули в палате.