На замену изношенных коммунальных сетей в Свердловской области потребуется 31 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Замена всех изношенных коммунальных сетей в Свердловской области, где в обновлении нуждается более половины коммуникаций, потребует около 31 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Алексей Рубцов.

"По оценке специалистов Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, для замены сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения региона с учетом их ежегодного износа потребуется порядка 31 млрд рублей", - сказал он.

Замминистра уточнил, что для замены сетей теплоснабжения необходимо 9 млрд рублей, водоснабжения - 8,7 млрд рублей, водоотведения - 13,3 млрд рублей. Замена может проводиться за счет средств предприятий отрасли, производственных и инвестиционных программ, местных и областного бюджетов на условиях софинансирования.

Также возможно привлечение в отрасль частных инвестиций по принципу государственно-частного партнерства на условиях передачи муниципального имущества в концессию. Однако, отметил Рубцов, такие соглашения не имеют коммерческой привлекательности в малонаселенных сельских территориях с высоким уровнем износа ЖКХ и протяженностью сетей.

Всего в регионе в замене нуждаются 16 тыс. км сетей. По словам замминистра, средний ежегодный объем утечек и неучтенных расходов воды составляет 114,2 млн кв. м. При этом этот показатель постепенно снижается - в 2016 году он составлял чуть более 117 млн кв. м, в 2020 году - 101,8 млн кв. м.

Ежегодно в Свердловской области необходимо менять не менее 10% коммунальных сетей, или 3,5 тыс. км. В настоящее время этот показатель в среднем составляет 559,6 км. При этом средний ежегодный прирост ветхих сетей составляет 1,5 тыс. км, большая часть из которых - почти 1,2 тыс. км - это сети теплоснабжения.