Военные ЦВО за неделю передали около 2 тонн кислорода в медучреждения Тувы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Хакасии, за неделю передали в медучреждения Тувы вторую партию кислорода из 2 тонн. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

Первую партию медицинского кислорода, состоящую из 200 баллонов, военные ЦВО передали в больницы Хакасии и Тувы в середине ноября.

"В республиканские медицинские учреждения военнослужащие передали около 2 тонн газообразного кислорода. Предварительно военные специалисты через переходную рампу произвели закачку газа в баллоны для дальнейшей транспортировки. Для работы кислородно-добывающей станции военнослужащими было организованно круглосуточное дежурство и установлен накопительный резервуар емкостью около 5 тыс. литров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что обеспечение кислородом медорганизаций проводится без ущерба боеготовности соединений, воинских частей и учреждений Министерства обороны РФ.

Всего за 2021 год ЦВО передал почти 70 тонн сжиженного медицинского кислорода в больницы страны для борьбы с ковидом, в том числе в медучреждения Тувы.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что Республика Тыва демонстрирует высокий уровень коллективного иммунитета от ковида - свыше 72%.