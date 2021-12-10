Более 300 специалистов планируют найти для работы в роботизированном архиве в Новой Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 300 специалистов планируют найти для работы роботизированном архиве, который будет расположен в Новой Москве. Учреждение откроется в 2022 году, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Совсем скоро мы планируем открыть современный роботизированный архивный комплекс в ТиНАО, который поможет вывести работу с документами в Москве на совершенно иной цифровой уровень. Для этого нам просто необходимы специалисты. Чтобы найти их, на площадке центра занятости "Моя работа" мы запустили проект по подбору более 300 сотрудников в новый роботизированный архив. Большинство предложений - это должности в архивной сфере", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Она добавила, что также там можно будет трудоустроиться и по другим направлениям. Например, на должность экономиста, юриста, работника технических специальностей. На открытых отборах центра "Моя работа" соискатели смогут узнать подробнее о вакансиях и пройти собеседование. В зависимости от выбранного направления горожанам будет доступен разный график работы: пятидневка или посменная работа. При этом заработная плата будет соответствовать среднему московскому уровню.

"Вакансии будут особенно актуальны для жителей ТиНАО, которые смогут трудиться недалеко от дома и экономить время в дороге. Выйти на работу специалисты смогут уже в первом квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Всем кандидатам, желающим получить работу в новом комплексе, необходимо обратиться в любой отдел трудоустройства московского центра занятости населения "Моя работа", где карьерные консультанты помогут подобрать наиболее подходящие вакансии или направят на открытые отборы. Адреса отделов можно посмотреть на сайте центра "Моя работа", а расписание отборов в Главархив - в разделе "Открытые отборы".