Заксобрание Иркутской области поддержало федеральный законопроект о введении QR-кодов

"Изготовлено бюллетеней 45, выдано 42, при подсчете бюллетеней обнаружено 42, недействительных бюллетеней - один. Голосовали "за" - 23, "против" - 15, воздержались - три", - огласил итоги голосования депутат Георгий Любенков, возглавлявший счетную комиссию.

Как сообщил председатель заксобрания Александр Ведерников, вместе с отзывом на законопроект от парламента региона в Государственную думу направят несколько предложений о доработке документа. В частности, предложили предусмотреть возможность получать QR-коды тем, кто имеет высокий титр антител, переболев, не обращаясь в медучреждение.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что жители смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у жителей с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.