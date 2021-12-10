Власти Крыма заявили, что судоходство в Керчь-Еникальском канале ведется в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Судоходство в Керчь-Еникальском канале в данный момент осуществляется в штатном режиме.

Об этом ТАСС сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"[Судоходство ведется] в штатном режиме, все нормально", - сказал Лукашенко.

По данным ФСБ РФ, 9 декабря в 09:12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Никаких заявок на прохождение через Керчь-Еникальский канал украинская сторона не подавала. В 13:45 сопровождающий "Донбасс" корабль береговой охраны погранслужбы ФСБ России предупредил о необходимости соблюдения российского законодательства в части, касающейся подачи заявок на прохождение через Керченский пролив. Но был получен ответ, что следовать через него корабль не планирует. "Донбасс" шел в сторону Керченского пролива и находился в 18 морских милях от него, требования изменить курс не выполнял. Позднее ночью украинский корабль лег на обратный курс.