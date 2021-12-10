В Хабаровском крае родителей пустят на "новогодние елки" только по QR-кодам

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае ввели ограничения, касающиеся празднования Нового года в детских коллективах из-за ситуации с пандемией коронавируса. Родителей на мероприятия будут пускать только с QR-кодом вакцинированного или переболевшего, сообщается на сайте регионального правительства в пятницу.

"Что касается "новогодних елок", они состоятся, но при особых условиях. Формат праздников в школах и детских садах министерство образования края проработает совместно с Роспотребнадзором. Городские представления для детей должны проходить только в зрительных залах, развлекательные программы в холлах в этом году придется отложить. Родителей допустят на праздник только при наличии QR-кода", - говорится в сообщении.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре на сегодняшний день наиболее сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневный прирост заболевших в этих городах составляет более 300 человек.

Из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 с середины декабря и до Нового года в регионе закрываются детские учреждения дополнительного образования, ограничиваются индивидуальные дополнительные занятия с детьми. До 10 января не будут работать детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях, под временным запретом анимационные программы в торговых центрах.

С середины декабря отменяются практически все массовые мероприятия. При 50% заполняемости и по предъявлению QR-кодов продолжат работать кинотеатры, театры, филармония, цирк, дома культуры, фитнес-центры и бассейны. Религиозные мероприятия также разрешены при заполняемости храмов не более 50%.

Работодатели в Хабаровске и в Комсомольске-на-Амуре в середине декабря переведут на дистанционную форму работы не менее 30% от штатной численности сотрудников. Невакцинированные студенты средних специальных учреждений Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре в возрасте от 18 лет также переводятся на дистанционное обучение. Студенты краевых вузов уже занимаются удаленно, ввели ограничения, касающиеся часов работы магазинов.

В регионе на лечении от коронавируса находятся более 12 тыс. человек, более 1,5 тыс. пациентов нуждаются в ежедневной кислородной поддержке. 400 пациентов - в тяжелом состоянии с поражением легких более 75%. Всего с начала пандемии в Хабаровском крае новой коронавирусной инфекцией переболели 114 768 жителей. 1 106 человек умерли.