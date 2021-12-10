Реформу общественного транспорта начнут в Кемерове 1 января

КЕМЕРОВО, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Кемерова с 1 января начнут реформу общественного транспорта, модернизировав автопарк муниципальных маршрутов такси и пересмотрев маршрутную сеть города, сообщили журналистам в горадминистрации.

"25 существующих таксомоторных маршрутов изменят нумерацию, а 16 дублирующихся иным городским транспортом будут замещены с учетом пассажиропотока. В 2022 году планируется приступить к финальной стадии модернизации автобусного парка, обслуживающего кемеровчан, в том числе - на таксомоторных маршрутах", - сообщили в администрации.

Переход к новым маршрутам станет поэтапным. В 2022 году "пазики" на 13 маршрутах заменят современными автобусами.

Отмечается, что за последние три года в городе полностью обновили автобусный парк, закупив 289 автобусов. В 2022 году планируется заменить транспорт и в маршрутных такси - вместительные экологичные и низкопольные автобусы вместо "пазиков". По итогам реформы предполагается, что вместо 291 маленьких маршрутных такси на улицах Кемерова будут работать 189 автобусов большой вместимости. Следующим этапом развития транспортной сети станет обновление электротранспорта.

В ноябре 2020 года в Новокузнецке Кемеровской области была проведена масштабная транспортная реформа. Вместо мелких частных перевозчиков право на обслуживание большей части городских маршрутов получила зарегистрированная в Санкт-Петербурге транспортная компания "Питеравто". В Новокузнецке заменили дизельный общественный транспорт на газомоторные автобусы, чтобы сократить выхлопы в атмосферу.

Власти пересмотрели и городскую маршрутную сеть, чтобы избежать дублирования маршрутов и направить дополнительные единицы транспорта туда, где отмечается высокий пассажиропоток. Во всех автобусах были установлены валидаторы для безналичной оплаты проезда. Также впервые в регионе в Новокузнецке был введен пересадочный тариф, который позволяет по одному билету проехать на нескольких маршрутах. За время реформы в работе электронной системы оплаты проезда происходили сбои.