В Центре им. Гамалеи считают, что называть омикрон-штамм легким безответственно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Заявления о "легкости" омикрон-штамма коронавируса безответственны - его переносят легко те, у кого уже есть иммунитет, но пока неизвестно, как его будут переносить остальные. Об этом сообщил в пятницу замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

"На самом деле на тех выборках, которые сейчас есть, делать выводы преждевременно. Но уже по тому, что мы видим совместно с Роспотребнадзором, по тем сывороткам от пациентов, которые прилетают из ЮАР, я могу ответственно заявить, что прилетают уже иммунные люди и у них уже есть "омикрон". Да, клиника у иммунных людей с "омикроном" крайне смазанная, она есть, но минимальна. То есть у иммунных людей по-настоящему он может течь в легкой форме, но безответственно заявлять, что это "легкий" штамм, потому что у нас есть иммуносупрессорная часть популяции, у нас есть пожилая часть популяции, у нас есть еще не переболевшие люди, и говорить, что штамм "омикрон" в их отношении будет легко течь, - это абсолютно безответственно", - сказал он на международной научно-практической конференции по противодействию коронавирусной и другим инфекциям.

Логунов отметил, что ученым еще предстоит провести экспертизу по части влияния "омикрона" на различные группы людей.

Омикрон-штамм коронавируса, отличающийся большим числом мутаций, был обнаружен на юге Африки. По данным Минздрава Южно-Африканской Республики, которая стала эпицентром распространения нового варианта, "омикрон" выявлен уже в 57 государствах мира.