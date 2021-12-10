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Пандемия COVID-19
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В России зафиксировали 1 176 смертей от коронавируса за сутки. Это минимум с 1 ноября

Всего в стране выявили 30 873 заразившихся
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 176 против 1 181 днем ранее, до 287 180, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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Число зарегистрированных за сутки смертей оказалось минимальным с 1 ноября, когда в стране зафиксировали 1 155 летальных исходов из-за коронавируса.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,88%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 89 смертей, в Подмосковье - 56, в Санкт-Петербурге - 55, в Воронежской области - 42, в Волгоградской области и Красноярском крае - по 38.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 873, до 9 956 679. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,31%.

В частности, 2 267 новых случаев выявлены в Санкт-Петербурге, 1 712 - в Московской области, 746 - в Самарской области, 733 - в Красноярском крае, 693 - в Краснодарском крае.

В настоящее время в России продолжает лечение 995 981 человек.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 35 657, до 8 673 518. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 87,1% от общего числа заразившихся.

Так, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 866 пациентов в Санкт-Петербурге, 2 248 - в Московской области, 1 025 - в Алтайском крае, 844 - в Омской области, 832 - в Челябинской области.

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