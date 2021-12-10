Синоптики предупредили о потеплении в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Потепление до нуля градусов прогнозируется в Санкт-Петербурге в предстоящее воскресенье. Об этом ТАСС сообщил начальник Гидрометцентра города Александр Колесов.

"В выходные дни морозы начнут постепенно отступать из нашего региона. Температура воздуха вечером в воскресенье повысится уже до нуля градусов", - сказал Колесов.

Синоптик предупредил о напряженных погодных условиях в ближайшие сутки. "Еще низкая температура воздуха у земли и поступление теплого воздуха на высотах в совокупности с моросящими переохлажденными осадками приведут к образованию гололеда на всех поверхностях. Это и провода, и деревья, дороги и тротуары. Гололедные явления будут сохраняться в течение субботы и ночи воскресенья", - отметил он.

По его словам, днем в воскресенье, 12 декабря, осадки будут идти уже в виде мокрого снега.

Шестого декабря в Петербурге был перекрыт максимум температуры: по данным метеонаблюдений, температура воздуха в городе достигла минус 21 градуса. До этого самой холодной для этого календарного дня была ночь в 1893 году - 128 лет назад температура понизилась до -20,5 градуса.