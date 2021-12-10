Для СК разработали курсы по киберкриминалистике

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) подготовили и провели курсы по повышению квалификации в сфере киберкриминалистики для сотрудников Следственного комитета из разных регионов России. Занятия направлены на повышение компетенций следователей по раскрытию преступлений в цифровой среде, сообщила в пятницу пресс-служба СПб ФИЦ РАН.

В исследовательском центре отметили, что по всему миру ежегодно стремительно увеличивается количество преступлений, которые так или иначе были связаны с цифровой средой. По данным Генпрокуратуры число киберпреступлений в РФ выросло в 11 раз за последние пять лет. Большинство киберпреступлений происходит в интернете или при помощи средств мобильной связи (хищение информации в соцсетях, кражи с банковских счетов и цифровых кошельков и так далее).

"В настоящее время во всем мире активно развивается область цифровой криминалистики. Сотрудники нашего центра уже достаточно давно занимаются научными исследованиями в этой области при поддержке Российского научного фонда. Сотрудничество с Академией Следственного комитета позволяет нам узнать потребности практиков, занимающихся расследованиями киберпреступлений и, в свою очередь, расширить их инструментарий за счет результатов новейших научных исследований", - сказал руководитель созданного на базе СПб ФИЦ РАН Международного центра цифровой криминалистики Андрей Чечулин, слова которого приводятся в сообщении.

Курсы повышения квалификации проходили в несколько этапов, и включали лекции по криминалистике в киберпространстве, а также практическую часть по отработке методов сбора и анализа цифровых улик. Следователям рассказали о том, какие бывают виды цифровых улик, как их правильно собирать и анализировать, какое оборудование в этом может помочь. Кроме того, лекции были посвящены обзору значимых киберпреступлений, связанных с применением облачных систем.

"Сначала мы вели только лекции, но потом поняли, что следователям очень интересно отработать и практические навыки. Поэтому в последний курс включили практическое занятие: была смоделирована атака кибермошенников, а следователям на основании полученных на лекциях знаний нужно было собрать максимальное количество цифровых улик, чтобы раскрыть преступление", - сказала сотрудник Международного центра цифровой криминалистики Елена Федорченко, слова которой приводятся в сообщении.