В Приамурье для пациентов со штаммом "омикрон" подготовят отдельный обсерватор

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова предложила подготовить в регионе обсерватор для размещения больных с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"Курганова отметила необходимость обеспечить настороженность в отношении завоза нового штамма вируса SARS-CoV-2 "омикрон". Для этого медикам необходимо тщательно собирать анамнез у больных с признаками респираторной инфекции, прибывших из зарубежных стран. Она предложила также подготовить обсерватор на этот случай, где можно будет при необходимости разместить больных с новым штаммом коронавируса", - говорится в сообщении.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, выявленный в середине ноября на юге Африки, зарегистрирован в 57 странах мира. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой "омикрон".

На территории области продолжают функционировать девять инфекционных и шесть провизорных госпиталей общей численностью 2 350 коек. Свободный коечный фонд составляет 18,21%.

В Амурской области зарегистрировано 48,8 тыс. заболевших новой коронавирусной инфекцией, 554 человека умерли.