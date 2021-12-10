Степашин заявил, что программу переселения из аварийного жилья в Крыму выполнят в срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Программа переселения из аварийного жилья в Крыму будет реализована в срок, сообщил в пятницу глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Программа, которая намечена после января 2017 года, вторая программа по сути дела, она выполняется. У нас нет сомнений, что она будет реализована в срок", - сказал Степашин на совещании в правительстве региона.

По его словам, переселить предстоит 1 446 жильцов аварийных домов.

До вхождения Крыма в состав России переселение из аварийного жилья не осуществлялось. В России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. В ее рамках более 530 тыс. человек должны переселить из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой расселят жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м. Он поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года, она затронет около 1 млн россиян.