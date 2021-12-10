Коллективный иммунитет к коронавирусу в Татарстане может быть достигнут к Новому году

КАЗАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Татарстане может быть достигнут к Новому году с учетом текущих темпов вакцинации. Всего провакцинированы 72% от взрослого населения республики, сообщила в пятницу заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на еженедельной пресс-конференции.

"В принципе, я думаю, что если будут сохраняться такие же темпы, то ближе к Новому году мы придем к тому охвату, который хотелось бы", - сказала замглавы ведомства.

Всего в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли 72% от взрослого населения. Для достижения 80% осталось привить 300 тыс. человек, сообщила Авдонина. По данным Минздрава Татарстана на 10 декабря, в Татарстане привиты 2 189 735 человек, в том числе вторым компонентом - 1 855 123.

Ограничения в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это также касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других общественных мест.

Также с 11 октября введена обязательная вакцинация против COVID-19 для отдельных категорий граждан, в том числе для работников сферы услуг. Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны были организовать работу по вакцинации сотрудников вторым компонентом. Охват вакцинацией в коллективах должен составлять не менее 80% с учетом лиц, переболевших в последние шесть месяцев.

С 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могли пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе. С 26 ноября общественным транспортом могут пользоваться и граждане с "республиканским" QR-кодом, который будет выдаваться медучреждениями привитым одним компонентом, а также тем, у кого есть медотвод от вакцинации. Это касается всех жителей республики старше 18 лет и всех видов транспорта, кроме такси и межрегиональных маршрутов.

В Татарстане на 10 декабря было зарегистрировано 185 новых случаев коронавируса, все контактные. Как ранее сообщил Минздрав региона, заболеваемость в республике снижается. Всего в Татарстане зарегистрировано 40 229 случаев COVID-19. В Роспотребнадзоре региона сообщили о снижении заболеваемости.