На Кубани улучшили качество питьевой воды более чем у 85 тыс. жителей в 2021 году

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края за счет строительства очистных объектов в Новокубанске и Белореченске по нацпроекту "Жилье и городская среда" добились улучшения качества питьевой воды более чем для 85 тыс. жителей муниципалитетов. Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"По федеральному проекту "Чистая вода" в регионе построили два крупных объекта: очистные в Новокубанске и Белореченске, это позволило улучшить качество водоснабжения более чем у 85 тыс. жителей", - приводит пресс-служба администрации слова главы региона.

Уточняется, что для улучшения качества питьевой воды в 2022 году планируется завершить строительство и запустить в эксплуатацию водоочистные объекты в Горячем Ключе, сейчас здесь оборудуют сети инженерного обеспечения, а также возводят стены и кровлю основного здания станции очистки воды.

"Краснодарский край выполнил планы нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2021 год в части водоснабжения", - резюмировали в пресс-службе администрации.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.