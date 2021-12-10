Володин обещал озвучить на встрече с кабмином позицию жительницы Саратова по QR-кодам

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал озвучить на встрече с кабмином позицию жительницы Саратова, которая выразила сомнение в целесообразности принятия закона о QR-кодах в общественных местах. Видео встречи с жителями города, которая состоялась в пятницу, размещено в Telegram-канале Володина.

Жительница Саратова в беседе со спикером отметила, что не является антипрививочницей, но не уверена, что повсеместное введение QR-кодов поможет улучшить здоровье граждан.

"Я вас услышал. Учитывая, что мы в понедельник будем обсуждать с правительством законопроекты, ваша точка зрения будет лежать в основе того диалога, который состоится, потому что мы должны обеспечить в том числе ваше представительство и озвучить точку зрения, которую вы высказали. Я ее озвучу и попробую получить ответы на вопросы, которые здесь прозвучали", - ответил Володин жительнице города.

Фракции Госдумы 13 декабря проведут встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и министром транспорта РФ Виталием Савельевым, а также другими представителями кабмина для обсуждения законопроектов о QR-кодах при посещении общественных мест и на транспорте.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.