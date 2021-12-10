Презентационный ролик КБР стал одним из победителей в конкурсе "Диво России"

НАЛЬЧИК, 10 декабря. /ТАСС/. Презентационный ролик "Кабардино-Балкария покоряет сердца!" стал одним из победителей в конкурсе "Диво России" в номинации "Туристские дестинации". Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Минкурортов республики.

"Ролик яркий, динамичный, красочно передает атмосферу Кабардино-Балкарии. И рассказывать про его преимущества было легко. Хорошим дополнением презентации стала сувенирная продукция, изготовленная в едином фирменном стиле", - прокомментировала результат руководитель направления по связям с общественностью и СМИ Минкурортов КБР Ольга Погребняк.

Победителями конкурса в каждой номинации стали проекты, которые получили наиболее высокие оценки в финале от экспертного жюри конкурса. Первое место поделили два видео: "Кабардино-Балкария покоряет сердца!" и "Выходные на вольном Дону". За победу в финале номинации "Туристские дестинации" (подноминация "Регионы России") боролись 15 регионов.

На конкурс в этом году поступило более 1 500 заявок из 82 регионов. В финал вышло более 250 работ.

В программу мероприятий были включены не только просмотр видеороликов и презентации авторов, но и мастер-классы для участников. "Основной задачей конкурса стало содействие развитию внутреннего и въездного туризма в России посредством создания и продвижения в интернет-пространстве качественного и эффективного видеоконтента о путешествиях по России", - добавили в пресс-службе.