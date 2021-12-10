В Свердловской области расширили список документов, предъявляемых с QR-кодом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области значительно расширили список документов, удостоверяющих личность, которые необходимо предъявлять вместе с QR-кодом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу.

"Под документами, удостоверяющими личность гражданина, в настоящем указе понимаются, в частности, удостоверение личности офицера, справка об освобождении из места лишения свободы, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, разрешение на временное проживание в Российской Федерации", - говорится в документе.

Новым указом в список документов, удостоверяющих личность, теперь также входят свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ, паспорт моряка, удостоверение судьи, удостоверения сотрудников ФСО, МВД, судебных приставов, СК и других ведомств.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 10 декабря, в регионе за сутки зарегистрировано 663 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 186 106, выписаны 161 558 человек, умерли 8 755 пациентов.