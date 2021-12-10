Spiegel: Меркель намерена написать автобиографическую книгу

БЕРЛИН, 10 декабря. /ТАСС/. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель намерена написать книгу, где будет изложена ее биография. Об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, участвовать в написании книги будет приближенная экс-главы правительства ФРГ Беате Бауманн, которая на протяжении многих лет была советником Меркель. "Канцлер не хочет рассказывать всю свою жизнь. Она хотела бы объяснить основные политические решения своими словами и опираясь на собственный жизненный путь", - рассказала Бауманн.

При этом уточняется, что в книгу войдут такие ключевые темы, как финансовый и миграционный кризисы, а также пандемия коронавируса. На написание биографии у Меркель, как ожидается, уйдет два-три года.

Вместе с тем, как подчеркнула Бауманн, задействовать других авторов при создании биографии, не планируется. "[Бывший] канцлер и я совершенно уверены: если мы будем писать эту книгу, то мы сделаем это вдвоем, без "авторов-призраков", без историков и без журналистов", - заключила она.

В среду социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Шольцу официальную грамоту о назначении канцлером, и он принял присягу вместе с членами своего кабинета министров. Таким образом, 16-летняя эпоха правления Меркель окончательно завершилась.

Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 гг. возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге. 8 декабря 2021 года она официально сложила с себя полномочия.