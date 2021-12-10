Аккредитация регуляторной системы РФ на соответствие требованиям ВОЗ начнется в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) договорились о начале аккредитации российской регуляторной системы на соответствие требованиям ВОЗ по всему спектру медицинской продукции в первом квартале 2022 года. Об этом в пятницу журналистам сообщили в Минздраве России по итогам официального визита в Россию директора департамента организации по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспара.

"В рамках визита состоялась встреча с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, в ходе которой Рожерио Гаспар отметил конструктивной характер сотрудничества Минздрава России с ВОЗ и дал положительную оценку системе РФ в области регулирования регистрации и контроля качества лекарственных средств, высказал предложения по дальнейшей гармонизации российской регуляторной системы с передовыми международными стандартами. Достигнуты договоренности о начале аккредитации российской регуляторной системы на соответствие требованиям ВОЗ по всему спектру медицинской продукции в первом квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита также обсуждался вопрос получения регуляторными органами РФ аккредитации на включение в перечень регуляторных органов ВОЗ (WHO Listed authorities), а также создания в России учебного центра ВОЗ по регуляторным практикам. "Российская регуляторная система в сфере контроля обращения вакцин и безопасности иммунизации аккредитована на соответствие требованиям ВОЗ в 2016 году. В настоящее время прорабатывается вопрос аккредитации деятельности по контролю и допуску на рынок остальных типов лекарственных препаратов и медицинских изделий", - говорится в сообщении.

Гаспар ознакомился с законодательством и практикой регулирования обращения и контроля качества лекарственных средств, посетил контрольные лаборатории, осуществляющие выпуск в обращение лекарственных средств, включая вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также испытательные лаборатории организаций, занятых в предрегистрационной экспертизе.

"Отдельное внимание было уделено посещению Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения города Москвы, который в том числе осуществляет врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, а также участвовал в мониторинге состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19", - добавили в Минздраве.