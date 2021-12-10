Депутаты Курской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах

КУРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Депутаты Курской областной думы по итогам заочного голосования большинством голосов поддержали проект федерального закона о введении в России QR-кодов для посещения общественных мест на основании прививки от COVID-19 или перенесенного заболевания, сообщила в пятницу пресс-служба регионального парламента.

"Единственным вопросом повестки дня был проект постановления регионального парламента "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 30 [депутатов] высказались в поддержку проекта федерального закона, 12 - против, один воздержался", - говорится в сообщении.

Внеочередное заседание Курской областной думы прошло в дистанционном формате, листы заочного голосования по федеральному законопроекту о QR-кодах поступили от депутатов по электронной почте.

Проект закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел COVID-19, либо медицинского отвода от вакцинации. До 1 февраля при отсутствии у человека необходимой документации для посещения указанных объектов он сможет предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек и организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.