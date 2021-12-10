QR-коды при заселении в отели будут введены во всех регионах СКФО в новогодние праздники

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Туристы в новогодние праздники смогут заселиться в гостиницы курортов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) только при предъявлении QR-кода о вакцинации от коронавируса, справки о перенесенном заболевании или медотводе.

"Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, какие ограничения на данный момент действуют в российских регионах. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников, когда туристы активно планируют поездки на январские выходные. В большинстве регионов заселиться в отели можно при наличии одного из трех документов: сертификата о прохождении полного курса вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста", - рассказали в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Отмечается, что срок действия ПЦР-тестов в стране сокращен до 48 часов. В регионах Северного Кавказа, в том числе в Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Чеченской Республике и Дагестане, требования при заселении в гостиницы схожи. Отдельные условия действуют при поездке в санаторно-курортные учреждения Ставропольского края, где помимо прочих документов результат ПЦР-теста обязателен. В регионе система QR-кодов начнет действовать с 22 декабря.

В гостиницах Северной Осетии достаточно QR-кода или сертификата о перенесенном заболевании. В Кабардино-Балкарии гости также могут предъявить справку о наличии антител.

Горнолыжный северокавказский туристический кластер включает в себя курорты "Архыз" и "Домбай" в Карачаево-Черкесии, "Армхи" в Ингушетии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чечне, "Цей" в Северной Осетии. Наиболее крупный бальнеологический комплекс в округе расположен на Ставрополье - в список городов-курортов Кавказских Минеральных Вод входят Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.

Ранее сообщалось, что увеличение количества туристов на 30-40% ожидают на курортах Северного Кавказа по итогам текущего года по сравнению с допандемийным 2019 годом. Всего, как ожидается, горные курорты Северного Кавказа посетят около миллиона человек. По итогам первых шести месяцев 2021 года турпоток в регион вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Разница в показателях с 2020 годом еще больше - рост составил 99%.