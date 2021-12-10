Рейтинг Джонсона упал до рекордно низкой отметки

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Рейтинг одобрения деятельности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона опустился до рекордно низких показателей за все время его нахождения во главе правительства на фоне скандала с рождественской вечеринкой в разгар пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в пятницу исследовании социологического института YouGov.

Согласно опросу, проведенному 8-9 декабря, положительно о Джонсоне теперь отзываются лишь 24% респондентов, в то время как у 66% жителей королевства сформировалось негативное мнение о нем (остальные не определились со своим отношением). Отмечается, что нынешний рейтинг одобрения премьер-министра, равный отрицательному показателю -42, ухудшился на 11 пунктов по сравнению с предыдущим исследованием от середины ноября. Кроме того, этот показатель является самым низким для Джонсона с момента его переезда на Даунинг-стрит, 10 в июле 2019 года.

Социологи напомнили, что максимально высокий рейтинг одобрения деятельности нынешнего премьер-министра (+29) был зафиксирован в апреле 2020 года в начале пандемии коронавируса. При этом, как сказано в докладе YouGov, недовольство Джонсоном в настоящее время усиливается не только среди оппозиционно настроенных граждан, но и среди сторонников правящей Консервативной партии: 41% избирателей, традиционно голосующих за тори, критически относятся к главе правительства.

В то же время лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер пока не может выжать политические преимущества из складывающейся ситуации: его рейтинг одобрения составляет -14. Среди высокопоставленных членов правительства наивысшие показатели доверия к себе со стороны граждан имеет глава Минфина Риши Сунак (положительно о нем отзываются 38% опрошенных).

Скандал с вечеринками

Социологи подчеркивают, что снижение популярности Джонсона происходит на фоне скандала с рождественской вечеринкой, которую сотрудники канцелярии премьер-министра устроили в декабре прошлого года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры из-за пандемии коронавируса. По информации газеты Daily Mirror, десятки госслужащих провели праздничные мероприятия на Даунинг-стрит, 10 в разгар второй волны эпидемии, когда жителям Лондона, не живущим вместе, было запрещено встречаться в закрытых помещениях.

7 декабря телеканал Ай-ти-ви опубликовал ранее не демонстрировавшиеся кадры из зала брифингов для СМИ в резиденции премьера, на которых видно, как бывший пресс-секретарь Джонсона Аллегра Страттон репетирует ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке. На видео, снятом 20 декабря прошлого года, Страттон много смеется и обменивается с коллегами шутками о том, что "это была не вечеринка, а просто небольшое застолье с вином и сыром". Запись вызвала возмущение как простых британцев, так и членов парламента, включая депутатов Консервативной партии. Глава фракции Шотландской национальной партии в Палате общин Иэн Блэкфорд призвал Джонсона подать в отставку в связи со скандалом.

Первоначально Джонсон заявлял, что никакой вечеринки на Даунинг-стрит в декабре прошлого года не было, а члены его окружения соблюдали все необходимые правила, однако 8 декабря, выступая в Палате общин британского парламента, глава правительства пообещал провести проверку в связи с инцидентом. Он выразил возмущение по поводу поведения Страттон на видео и принес извинения за то, что она позволила себе шутки о возможности пренебрегать коронавирусными правилами. При этом глава кабмина повторил, что, по имеющейся у него информации, вечеринка, на которой нарушались бы ограничения, не проводилась.