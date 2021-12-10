Первый этап вакцинации от коронавируса в КЧР прошли порядка 55% взрослого населения

ЧЕРКЕССК, 10 декабря. /ТАСС/. Первый этап вакцинации от коронавируса в Карачаево-Черкесии (КЧР) прошли около 160 тыс. человек, что составляет порядка 55% взрослого населения республики, сообщил в пятницу глава республики Рашид Темрезов во время прямой линии с жителями региона.

"На сегодняшний день в республике вакцинировано порядка 160 тыс. человек, это примерно 55% от плановых показателей. Но мы с вами четко должны понимать, что чем быстрее мы начнем прививаться и выработаем коллективный иммунитет, тем быстрее мы сможем побороть вирус", - сказал Темрезов.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионе отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации. В регионе снизилось число госпитализированных с коронавирусом. Число госпиталей снизилось до пяти, общий коечный фонд составляет 700 мест. Свободными остаются около 30% коек.

"При этом знаю проблему, которая сегодня есть - это ситуация по некоторым лекарственным препаратам. Но правительство республики, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесии очень активно работают с поставщиками. До конца года мы будем полностью обеспечены необходимыми лекарственными препаратами", - добавил глава региона.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 71 случай заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 30 831 случай инфицирования, 26 584 жителя выздоровели, 889 умерли.