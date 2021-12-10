Волгоградские власти начали проверку в связи с изменением цвета воды в реке Арчеда

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Сотрудники комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области (облкомприроды) организовали проверку в связи с изменением цвета воды в реке Арчеда. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

Ранее в социальных сетях и СМИ появились фотографии реки Арчеда во Фроловском районе Волгоградской области, загрязненной разводами медной окраски.

"На место выехал инспектор облкомприроды для проверки данного факта. Он посмотрит, действительно ли вода окрасилась, поищет, есть ли следы того, что туда сливали стоки и другие загрязняющие вещества. При необходимости на место также будет вызвана экологическая лаборатория, которая проведет отбор проб", - сказали в пресс-службе, добавив, что по результатам всех исследований и проверок будет принято решение о возбуждении производства, поиске и наказании нарушителей.

В январе этого года сотрудники облкомприроды уже выявляли факт загрязнения реки Арчеда в районе города Фролово в 200 км от Волгограда, в результате которого произошла гибель рыбы.