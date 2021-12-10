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Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту

В соцсети хотят, чтобы люди могли в значительной мере контролировать свой опыт

ТАСС, 10 декабря. Социальная сеть Instagram не планирует возвращать хронологическую ленту. Об этом сообщила пресс-служба Facebook в РФ.

"Мы хотим, чтобы люди могли в значительной мере контролировать свой опыт. Мы экспериментируем с "Избранным" - возможностью решать, чьи сообщения вы хотите видеть выше, и работаем над еще одной опцией, позволяющей видеть сообщения людей, за которыми вы следите, в хронологическом порядке. Мы хотим уточнить, что создаем новые опции - предоставляем людям больше возможностей выбора, чтобы они могли решить, что им больше подходит, а не переводим всех обратно на хронологическую ленту. Расскажем об этом подробнее в начале следующего года!" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Instagram работает над тем, чтобы вернуть пользователям возможность просматривать новостную ленту в хронологическом порядке.

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